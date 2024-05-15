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شاهد: روسيا تستخدم صواريخ "غراد وأوراغان" متعددة الإطلاق في ضرب القوات الأوكرانية في دونيتسك

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تقول إنها تظهر أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة غراد وأوراغان- 15 آيار 2024
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تقول إنها تظهر أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة غراد وأوراغان- 15 آيار 2024 Copyright AP
Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، لقطات تُظهر منظومة "غراد وأوراغان" (MLRS) الصاروخية المتعددة، تستهدف معاقل ومعدات عسكرية أوكرانية في اتجاه دونيتسك وعلى الضفة اليمنى لنهر دنيبرو.

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وقال بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع الروسية إن منظومة  إطلاق الصواريخ المتعددة "غراد"، التابعة لقوات المنطقة الجنوبية، ضربت مواقع وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك".

وأضاف " وتواصل وحدات المدفعية التابعة لقوات المجموعة الشمالية، شن ضربات دقيقة على المنشآت والمواقع العسكرية والتحصينات".

وتابع البيان: " وتقوم  منظومة إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان"، التابعة لوحدة مدفعية قوات دنيبرو، بمهام إطلاق النار ليلاً ونهاراً، لتدمير المركبات والمركبات المدرعة ومستودعات الذخيرة والتحصينات التابعة للقوات الأوكرانية المسلحةعلى الضفة اليمنى لنهر دنيبرو".

ويأتي ذلك بينما أكد بلينكن خلال زيارته لكييف، الثلاثاء،وقوف واشنطن الدائم إلى جانب أوكرانيا، وأن "مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة إلى كييف ستحدث فرقاً نوعياً في الميدان".

المصادر الإضافية • أ ب

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