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روسيا وأوكرانيا.. حوار في السماء بالصواريخ وعشرات المسيرات

ضباط شرطة أوكرانيون يبحثون عن شظايا قنبلة انزلاقية أمام منزل متضرر بعد غارة جوية روسية على حي سكني في ��اركيف، أوكرانيا، 18 مايو 2024.
ضباط شرطة أوكرانيون يبحثون عن شظايا قنبلة انزلاقية أمام منزل متضرر بعد غارة جوية روسية على حي سكني في ��اركيف، أوكرانيا، 18 مايو 2024. Copyright Evgeniy Maloletka/AP
Copyright Evgeniy Maloletka/AP
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت روسيا عن إسقاط نحو 60 طائرة مُسيرة وعدة صواريخ فوق أراضيها ليل الأحد، وقالت أوكرانيا بدورها إنها دمرت أكثر من 30 طائرة روسية بدون طيار، بينما تواصل روسيا هجومها في شمال شرق أوكرانيا الذي مزقته الحرب.

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أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 57 طائرة مُسيرة أوكرانية فوق منطقة كراسنودار بجنوب البلاد ليل السبت.

وقال مسؤولون عسكريون محليون إن حطام الطائرة بدون طيار ضرب مصفاة نفط في بلدة سلافيانسك، لكن دون التسبب في  حريق أو أضرار.

وتم تدمير تسعة صواريخ باليستية طويلة المدى وطائرة بدون طيار فوق شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، في أعقاب الهجوم الأوكراني الضخم بطائرة بدون طيار صباح الجمعة، والذي أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن مدينة سيفاستوبول.

كما وتم  أيضاً إسقاط ثلاث طائرات مسيرة أخرى فوق منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا.

ووفقاً للحاكم الإقليمي فياتشيسلاف جلادكوف، اشتعلت النيران في سقف الكنيسة بسبب سقوط حطام طائرة بدون طيار، لكن لم تقع إصابات.

وفي أوكرانيا، قال مسؤولو القوات الجوية إن دفاعاتها أسقطت جميع الطائرات الروسية بدون طيار البالغ عددها 37 طائرة، والتي أطلقت باتجاهها خلال الليل.

وفي منطقة خاركيف الشمالية الشرقية، حيث شنت موسكو هجوماً جديداً مؤخراً، قال حاكم المنطقة أوليه سينيهوبوف صباح الأحد إن شخصاً قد قتل وأصيب 11 نتيجة قصف اليوم السابق.

وتواصل القوات الأوكرانية محاولاتها لوقف التقدم الروسي في منطقة خاركيف الذي بدأ أواخر الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، خلال زيارة للصين، إن الهجوم الذي تشنه موسكو في منطقة خاركيف يهدف إلى إنشاء منطقة عازلة، لكن لا توجد خطط للسيطرة على المدينة.

المصادر الإضافية • أ ب

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