بقلم: يورونيوز

كثف الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين القصف على مدن غزة ورفح وخان يونس ومخيمي جباليا والبريج، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

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ومع دخول الحرب يومها الـ227، أدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل عدد من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، بعد استهداف منازل في أحياء مختلفة من القطاع.

في هذه الأثناء، تستمر المعارك بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في عدة محاور. حيث تدور اشتباكات شرق رفح وفي مخيم جباليا.

على الصعيد السياسي، لم يستطع الوسطاء التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس من أجل هدنة تتوقف من خلالها الحرب ويتم إطلاق سراح الأسرى والرهائن.

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