شاهد: عاصفة رملية مُرعبة تجتاح سماء ولاية كنساس الأمريكية

بقلم: يورونيوز

اجتاحت عواصف رملية شديدة مصحوبة برياح عاتية ولايتي أوكلاهوما وكانساس، ما أدى إلى تطاير أسطح المنازل وإغلاق الطرقات بالأشجار المقتلعة وخطوط الكهرباء المقطوعة.

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وهبت رياح تجاوزت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة في العديد من المناطق، مع تحرك العواصف التي بدأت بعد ظهر الأحد واستمرت خلال الليل باتجاه الشرق.

وأظهرت مقاطع فيديو مشاهد للسماء الترابية المروعة التي غطت المباني والأشجار.

وفي وسط كانساس، تم الإبلاغ عن هبوب رياح بسرعة 160 كيلومترًا في الساعة في مطار سالينا، حسبما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنها تلقت 13 بلاغًا عن إعصار يوم الأحد من أوكلاهوما وكانساس وكولورادو.

تعطلت الحركة الجوية وأُغلقت المطارات والإدارات العامة والمدارس في العديد من المناطق، مع بدء عملية التنظيف.

ومن المتوقع هبوب المزيد من العواصف في وقت متأخر من ليلة الاثنين حتى وقت مبكر من يوم الثلاثاء في أجزاء من كولورادو وكانساس ونبراسكا.