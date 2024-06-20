المكسيك تستعد لاستقبال "ألبرتو" الإعصار وتعلن حالة التأهب القصوى

بقلم: يورونيوز

أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في المكسيك حالة تأهب قصوى استعدادا لوصول العاصفة الاستوائية "ألبرتو" إلى اليابسة يوم الخميس.

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وتعد "ألبرتو" أول عاصفة مسماة في موسم الأعاصير 2024 في المحيط الأطلسي، ومن المتوقع أن تجلب ريحا قوية وأمطارا غزيرة إلى سواحل المكسيك، مما قد يتسبب في حدوث فيضانات وانزلاقات أرضية.

وفي مؤتمر صحفي، حذرت أليخاندرا مينديز خيرون، المنسقة العامة لهيئة الأرصاد الجوية، من مخاطر العاصفة، مؤكدة على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة.

وقال المركز الوطني للأعاصير بعد ظهر يوم الأربعاء، إن العاصفة "ألبرتو" تقع حاليا على بعد حوالي 270 كيلومترا شرق تامبيكو بالمكسيك، و 495 كيلومترا جنوب شرق براونزفيل بولاية تكساس، مع رياح قصوى سرعتها 65 كيلومترا في الساعة.

العاصفة الاستوائية ألبرتو تضرب سيرفسايد بيتش، تكساس أ ب

وتناشد الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية جميع المواطنين في المكسيك بمتابعة التطورات الجوية والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات.