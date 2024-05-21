واشنطن بوست: إسرائيل تتجه نحو تنفيذ عملية عسكرية محدودة في رفح

بقلم: يورونيوز

قال المحلل الأمريكي ديفيد إغناشيوس في مقال نُشر في صحفة واشنطن بوست أمس الاثنين إن الساسة والعسكريين الإسرائيليين قرروا التخلي عن تنفيذ عملية عسكرية برية واسعة النطاق في رفح.

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وكتب إغناشيوس: "لقد توصل القادة الإسرائيليون إلى إجماع حول الهجوم النهائي على كتائب حماس الأربع المتبقية في رفح".

وأضاف إغناشيوس، الذي كتب مقاله بناءً على محادثات مع مطلعين لم ينشر أسمائهم، إن إسرائيل أرادت تنفيذ عملية "هجوم عنيف" بإرسال فرقتين من الجيش إلى رفح.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وعدة قوى غربية قد حذرت إسرائيل من مغبة هجوم واسع على رفح التي صارت الملاذ الأخير لحوالي 1.4 مليون شخص.

لذلك قرر المسؤولون الإسرائيليون تبني خطة أخرى لهجوم أكثر محدودية على رفح، وهي الخطة التي لن تعترض عليها واشنطن، بحسب مقال إغناشيوس.

وقال المحلل إن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون بأن الخطة الإسرائيلية الجديدة سينتج عنها عدد أقل من القتلى بين صفوف الفلسطينيين.

ويرى مسؤولون بإدارة الرئيس الامريكي جو بايدن أن حوالي 800 ألف فلسطيني قد نزحوا بالفعل من رفح خوفاً من الهجوم الإسرائيلي الوشيك.