بقلم: Euronews

عثرت فرق الإنقاذ على المروحية التي تحطمت بعد ظهر أمس الأحد، والتي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين.

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وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إنه لا يوجد أي أثر يدل على وجود أحياء في مكان حطام المروحية.

وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بير حسين كوليفاند، لوسائل الإعلام الرسمية، إنه مع شروق الشمس يوم الاثنين، رأى رجال الإنقاذ المروحية المنكوبة من مسافة حوالي 2 كيلومتر.

وكان الرئيس الإيراني يستقل طائرة هليكوبتر ضمن موكب من ثلاث طائرات، وأعلن التلفزيون الإيراني أن طائرة رئيسي تعرضت لحادث وقامت بـ"هبوط صعب" بالقرب من مدينة جلفا الواقعة على الحدود مع دولة أذربيجان، على بعد حوالي 600 كيلومتر شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) أن رئيسي كان برفقة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وحاكم مقاطعة أذربيجان الشرقية الإيرانية ومسؤولين آخرين وحراس شخصيين.

وأظهرت لقطات نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" في وقت مبكر من يوم الاثنين ما وصفته الوكالة بموقع التحطم عبر واد شديد الانحدار في سلسلة جبلية. وقال جنود يتحدثون اللغة الأذرية المحلية: "ها هي، لقد وجدناها".

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