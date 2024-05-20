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شاهد: قناة تركية تبث صوراً جديدة لحطام مروحية الرئيس الإيراني الراحل

موقع الطائرة المحطمة
موقع الطائرة المحطمة Copyright Azin Haghighi/AP
Copyright Azin Haghighi/AP
بقلم:  يورونيوز
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عرضت قناة تلفزيونية تركية لقطات جديدة لما قالت إنه حطام الطائرة المروحية التي سقطت وعلى متنها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان.

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وظهرت الصور أكثر وضوحاً وقرباً من حطام الطارة عن تلك التي نشرها سابقاً عامل إنقاذ بالهلال الأحمر الإيراني.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الاثنين مقتل رئيسي وعبد اللهيان وجميع من كانوا على متن الطائرة إثر سقوطها في شمال غرب إيران أمس الأحد.

وعرقل سوء الأحوال الجوية في المنطقة، بالإضافة إلى تضاريسها الجبلية، من مهمة العثور على موقع الطائرة وجهود نقل ضحاياها.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أمس الأحد 19 مايو - أيار إن طائرة مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان هبطت اضطرارياً في شمال غرب إيران.

وكان رئيسي في طريقه للعودة من محافظة أذربيجان الشرقية في إيران بعد حضوره افتتاح سد برفقة نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في المنطقة الحدودية بين البلدين.

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