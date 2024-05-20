بقلم: يورونيوز

فيديو: نقل جثامين الضحايا من موقع سقوط طائرة الرئيس الإيراني

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نشرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) فيديو لرجال الإنقاذ بالهلال الأحمر الإيراني أثناء نقلهم جثث ضحايا حادث تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقل رئيس البلاد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الاثنين مقتل رئيسي وعبد اللهيان وجميع من كانوا على متن الطائرة قبل سقوطها في شمال غرب إيران أمس الأحد.

وعرقل سوء الأحوال الجوية في المنطقة، بالإضافة إلى تضاريسها الجبلية، من مهمة العثور على موقع الطائرة وجهود نقل ضحاياها.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أمس الأحد 19 مايو - أيار إن طائرة مروحية تقل رئيسي وعبد اللهيان هبطت اضطرارياً في شمال غرب إيران.

وكان رئيسي في طريقه للعودة من محافظة أذربيجان الشرقية في إيران بعد حضوره افتتاح سد برفقة نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في المنطقة الحدودية بين البلدين.