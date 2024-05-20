تعرف على "بيل 212".. المروحية الأمريكية التي تحطمت وأودت بحياة الرئيس الإيراني

بقلم: يورونيوز

لقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان مصرعهما إثر تحطم المروحية التي كانت تقلهما في شمال غرب إيران أمس الأحد.