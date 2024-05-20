تعرف على "بيل 212".. المروحية الأمريكية التي تحطمت وأودت بحياة الرئيس الإيراني

لقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان مصرعهما إثر تحطم المروحية التي كانت تقلهما في شمال غرب إيران أمس الأحد.
الطائرة المحطمة هي مروحية من طراز "Bell 212" وهي أمريكية الصنع وتستخدمها عدة دول لأغراض أمنية وعسكرية ومدنية.
وإليكم أبرز مواصفات المروحية "Bell 212":
- "بيل 212" هي مروحية متوسطة الحجم ذات شفرتين بدأ إنتاجها بواسطة شركة "بيل تكسترون" في ولاية تكساس الأمريكية وحلقت لأول مرة عام 1968.
- ونقلت الشرطة الأمريكية مصنع طائراتها إلى مقاطعة كيبيك في كندا عام 1988.
- تتسع الطائرة لـ15 مسافراً (قائد طيار و14 شخصاً) وتبلغ مساحتها الداخلية ستة أمتار مكعبة ويمكنها نقل حمولة تصل إلى 2.268 كيلوغراماً.
- مزودة بمحركين ويمكنها التحليق باستخدام محرك واحد في حال وقوع أي أضرار بالآخر.
بدأ إنتاج الطائرة بناء على طلب لتزويد الجيش الكندي قبل أن يبدأ الجيش الأمريكي استخدامها.
بدأ استخدامها لأغراض مدنية في بداية سبعينيات القرن الماضي وتم تطويرها لدعم الحفر البحري للشركات العاملة في مجال الطاقة والنفط في النرويج.
تستخدم في القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية وعمليات قطع الأشجار في الغابات والإنقاذ البحري وإمدادات القطب الشمالي.
تبلغ سرعتها 260 كيلومتراً في الساعة ويمكنها التحليق لمسافة 980 كيلومتراً.
سلم سلاح الجو الإيراني هذه المروحيات إلى الهلال الأحمر الإيراني بعد تهالكها وصعوبة صيانتها بسبب العقوبات الأمريكية.
اشترت إيران مروحيات "بيل 212" قبل "الثورة الإسلامية" التي قامت عام 1979.
إلى جانب إيران، تُستخدم الطائرة بواسطة قطاعات عسكرية وأمنية حكومية في كندا والولايات المتحدة الأمريكية والبوسنة والهرسك وكرواتيا وكولومبيا وغرينلاند واليابان ومقدونيا الشمالية صربيا وسلوفينيا وتايلاند.