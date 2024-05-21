الشرطة الإيطالية تداهم مقر اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026

بقلم: يورونيوز

وفقًا لممثلي الادعاء في ميلانو، فإن "الهدف من التحقيقات الجارية هو التحقق من الإجراءات المستخدمة لاختيار مقدمي الخدمات التكنولوجية والجهات الراعية، وكذلك عمليات التوظيف التي قامت بها المؤسسة".

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داهمت الشرطة المالية الإيطالية، الثلاثاء، مقر اللجنة المحلية المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026 في ميلانو-كورتينا.

ويأتي ذلك في إطار تحقيق في مخالفات مزعومة تتعلق بطريقة اختيار الجهات الرقمية الراعية للألعاب.

ووفقًا لممثلي الادعاء في ميلانو، فإن "الهدف من التحقيقات الجارية هو التحقق من الإجراءات المستخدمة لاختيار مقدمي الخدمات التكنولوجية والجهات الراعية، وكذلك عمليات التوظيف التي قامت بها المؤسسة".

وحرص ممثلو الادعاء على التأكيد على أنه "لا يخضع أي مدير أو موظف حالي في المؤسسة للتحقيق".

وذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية اليومية في وقت سابق، أن الرئيس التنفيذي السابق للجنة، فينتشنزو نوفاري، هو واحد من ثلاثة أشخاص يخضعون للتحقيق.

ترك نوفاري منصبه في عام 2020 وحل محله الرئيس التنفيذي الحالي أندريا فارنييه.