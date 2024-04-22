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شاهد: "بيليم" تصل ميناء بيرايوس في اليونان حاملة شعلة أولمبياد باريس 2024

استقبال "بيليم" في ميناء بيرايوس باليونان
استقبال "بيليم" في ميناء بيرايوس باليونان Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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ستبحر السفينة من ميناء بيرايوس بالعاصمة اليونانية في 27 أبريل/نيسان، ومن المقرر أن تقوم السلطات اليونانية بتسليم الشعلة إلى المنظمين الأولمبيين الفرنسيين في حفل يقام في 26 أبريل/نيسان.

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رست سفينة شراعية فرنسية تاريخية ستحمل الشعلة الأولمبية من اليونان إلى فرنسا قبل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس، في ميناء بيرايوس خارج أثينا الاثنين

تم الترحيب بوصول السفينة إلى الميناء بفرقة موسيقية عزفت موسيقى حماسية، مما أضفى على الحدث أجواءً احتفالية. كما لوح بعض المتفرجين بالأعلام اليونانية والفرنسية، تعبيرًا عن دعمهم لرحلة الشعلة الأولمبية.

وتوقفت سفينة "بيليم"، التي بنيت عام 1896 - وهو نفس العام الذي أقيمت فيه أول دورة ألعاب أولمبية حديثة في أثينا - لأول مرة في كاتاكولو في غرب اليونان بالقرب من أولمبيا القديمة قبل حفل إضاءة الشعلة في 16 أبريل.

وستبحر السفينة من ميناء بيرايوس بالعاصمة اليونانية في 27 أبريل/نيسان، ومن المقرر أن تقوم السلطات اليونانية بتسليم الشعلة إلى المنظمين الأولمبيين الفرنسيين في حفل يقام في 26 أبريل/نيسان.

وقال قبطان السفينة، إن هناك رمزية كبيرة في اختيار سفينة تعمل بالكامل بالرياح لنقل الشعلة إلى مرسيليا في جنوب فرنسا، وهي مدينة ساحلية أسسها المستعمرون اليونانيون القدماء.

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