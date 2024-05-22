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بلينكن: الاتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية بشأن التطبيع مع إسرائيل في متناول اليد

بلينكن خلال جلسة مجلس الشيوخ الأمريكي
بلينكن خلال جلسة مجلس الشيوخ الأمريكي Copyright Mariam Zuhaib/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Copyright Mariam Zuhaib/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الاتفاقات المطلوب التوصل إليها بين بلاده والسعودية من أجل تطبيع الرياض للعلاقات مع إسرائيل "في متناول اليد".

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وجاء تصريح بلينكن خلال جلسة للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال بلينكن إن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل سيتطلب من إسرائيل اتباع خطوات معينة نحو السماح بإنشاء دولة فلسطينية.

وأضاف بلينكن: "نحن بحاجة إلى شيء محدد زمنيا. وبالطبع، يجب أن يكون لدينا الضمانات الأمنية اللازمة لإسرائيل".

وكان جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، قد التقى مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في وقت مبكر من يوم الأحد لمناقشة ما وصفته وكالة الأنباء السعودية بالنسخة "شبه النهائية" من الاتفاقية الأمنية واسعة النطاق بين البلدين.

ويأتي إعلان الوكالة في الوقت الذي تراجعت فيه الجهود من أجل اتفاق أمريكي مع السعودية بشأن العلاقات مع إسرائيل بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني.

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السعودية إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية تطبيع العلاقات أنتوني بلينكن