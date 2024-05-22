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الحرب في غزة: الأمم المتحدة تسعى لإنشاء طرق جديدة من أجل إيصال المساعدات للفلسطينيين

نقل جثمان أحد ضحايا القصف الإسرائيلي على الزوايدة في وسط قطاع غزة
نقل جثمان أحد ضحايا القصف الإسرائيلي على الزوايدة في وسط قطاع غزة Copyright Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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الحرب في غزة: الأمم المتحدة تسعى لإنشاء طرق جديدة من أجل إيصال المساعدات الغذائية

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تدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ229 بينما يستمر القصف على مدينة رفح وعدة مناطق أخرى في القطاع.

كذلك تسعى الأمم المتحدة إلى تأمين طرق بديلة لإيصال المساعدات الغذائية إلى الفلسطينيين في القطاع من الرصيف الأمريكي.

ومن المنتظر أن تعلن كل من إيرلندا والنرويج اليوم الأربعاء اعترافهما رسمياً بدولة فلسطين بينما ستعلن الحكومة الإسبانية عن موعد اعترافها هي الأخرى بفلسطين.

وإليكم آخر تطورات الحرب في غزة:

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