شاهد: جماهير غفيرة في قُم تشيع جثمان الرئيس الإيراني وجثامين مرافقيه الذين قتلوا في حادث مروحية

بقلم: يورونيوز

نقل التلفزين الإيراني مراسم تشييع جثامين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه في مدينة قُم إلى مسجد "جمكران"، فيما سيصلي المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على الجثامين مساء الثلاثاء في طهران.

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وأسفر تحطم المروحية التي كانت تقل رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وستة أشخاص آخرين يوم الأحد عن مصرعهم.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني لقطات مباشرة للمشيعين الذين ارتدوا ملابس سوداء وهم يسيرون بالقرب شاحنة مغطاة بالزهور البيضاء تحمل النعوش الملفوفة بالعلم الإيراني وتسير ببطء.

وحمل بعض المشيعين لافتات تحمل صور رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وغيرهم من مرافقيهم الذين لاقوا حتفهم في حادث المروحية يوم الأحد.

وبدأ المرشد الأعلى آية الله خامنئي، صلاة الجنازة مساء الثلاثاء على الجثامين في طهران بعد بدء المراسيم في مدينة تبريز وقم صباح الثلاثاء. وسيوارى جثمان رئيسي الثرى في مسقط رأسه مشهد في شمال شرق إيران يوم الخميس.

وستجوب الجنازة بيرجند (بمحافظة خراسان الجنوبية، جنوب شرق) ومشهد (بمحافظة خراسان الرضوية، شرق إيران).

وأعلنت إيران الحداد لخمسة أيام كما سيتم تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء، وإلغاء امتحانات نهاية السنة المدرسية بدءًا من الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع الجاري إلى أن يتم تحديد موعد آخر في وقت لاحق.