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فيديو: أحد الركاب يروي تفاصيل مرعبة لهبوط الطائرة السنغافورية الاضطراري في بانكوك

اضطرابات جوية تجبر طائرة سنغافورية على الهبوط الاضطراري في بانكوك: وفاة بريطاني وإصابة عشرات الركاب
اضطرابات جوية تجبر طائرة سنغافورية على الهبوط الاضطراري في بانكوك: وفاة بريطاني وإصابة عشرات الركاب Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورنيوز مع اب
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روى أحد الركاب المصابين تفاصيل حادث الهبوط المخيف لطائرة تابعة لشرطة طيران سنغافوة والذي نتج عنه وفاة شخص وإصابة عدد كبير من المسافرين أمس الاثنين.

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لقي رجل بريطاني مصرعه بينما أصيب عدد كبير من الركاب، بعضهم بجروح خطيرة.

وبحسب ما ورد، وصل 143 راكبًا إلى سنغافورة بعد الساعة الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي، بينما بقي 79 راكبًا وستة من أفراد الطاقم في بانكوك، حيث نُقل جزء كبير منهم إلى المستشفى حتى وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وأشارت شركة الطيران إلى أنها تنوي تنظيم رحلة إغاثة ثانية.

 ويروي جوشوا، أحد الركاب المصابين، تفاصيل الحادثة المروعة، حيث أشار إلى أنه كانت هنالك حالة من الفوضى، مع الضوضاء الصاخبة والأشياء التي تتطاير عبر السقف والماء الذي اندفع في كل مكان، معتبرًا أنه لم يكن الأمر ممتعًا.

واضطرت الطائرة للهبوط بعد أن كانت رحلة "SQ321" للخطوط الجوية السنغافورية متجهة من مطار هيثرو في لندن إلى سنغافورة، وكان على متنها 211 راكبًا و18 من أفراد الطاقم.وأفادت الشركة بأن الطائرة هبطت بسلام على بعد 6000 قدم في غضون ثلاث دقائق فقط.

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