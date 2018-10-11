شاهد: الخطوط الجوية السنغافورية تعيد إطلاق أطول رحلة جوية مباشرة في العالم

وتغطي الرحلة نحو 15 ألف كيلومتر ومن المقرر أن تتطلّب أقل بقليل من 19 ساعة.

وكانت شركة الخطوط الجوية المذكورة تقدم هذه الخدمة في الماضي ولكنها أوقفتها منذ خمس سنوات بعد أن أصبحت باهظة الثمن.

في العام الماضي أطلقت الخطوط الجوية الأسترالية (كوانتاس) رحلة مباشرة من بيرث الأسترالية إلى لندن وتتطلب نحو 17 ساعة من الطيران.

وتقدم الخطوط الجوية القطرية خدمة مشابهة، إذ تقدّم خدمة سفر مباشرة من أوكلاند في نيوزلندا إلى الدوحة، في رحلة تتطلب نحو 17.5 من الطيران.

موعد الرحلة المباشرة الأولى بين سنغافورة ونيويورك، اليوم

وتقول الخطوط الجوية السنغافورية إن الطلبات على رحلتها المباشرة من مطار شانغي (سنغافورة) إلى مطار نيوآرك الدولي في ولاية نيوجرسي الأميركية، ارتفعت لأن المسافرين يفضلون اختصار وقت الرحلات، وهذا ما تمنحه إليهم الرحلات المباشرة.

وأضافت الشركة أن حجوزات ركاب رجال الأعمال اكتملت على متن الرحلة الأولى، فيما تبقى بضعة مقاعد شاغرة من البطاقات "الاقتصادية المميزة".

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في الواقع، ليس هناك من إمكانية لحجز بطاقة من الدرجة "الاقتصادية" على متن هذه الرحلة كما هو ممكن على معظم الرحلات الأخرى.

ويمكن نقل 161 راكباً خلال الرحلة يتوزعون على الشكل التالي: 67 لبطاقات "ركاب الأعمال" و91 لركاب الدرجة الاقتصادية المميزة.

ويقول جوفري توماس الخبير في شؤون الطيران المدني إن الخط الذي تعرضه الخطوط الجوية السنغافورية فريد من نوعه لأنه يربط بين قطبين هائلين، وهناك الكثير من رجال الأعمال الذين يريدون توفير الوقت، وبالتالي لا خوف على بقاء مقاعدٍ في الطائرة شاغرة.

رحلات مباشرة أطول

ذكرت مصادر في شركتي بوينغ الأميركية وإيرباص الأوروبية، إن شركة الخطوط الجوية الأسترالية، كوانتاس، في مفاوضات متقدمة حول طائرة بإمكانها الطيران لعشرين ساعة متواصلة من دون توقف.

وترغب كوانتاس في ربط سيدني بلندن بخط جوي مباشر، كما ترغب بخطوط مباشرة أخرى تربط بين أستراليا وأميركا الشمالية.

تكنولوجيا مخصصة لهذا الغرض

الطائرة التي ستقوم بالرحلة الجوية المباشرة بين سنغافورة ونيويورك هي من نوع إيرباص A350-900 URL (ذات المدى البعيد)، ولها محركان.

وصممت الطائرة لتحل مكان أنواع أقدم من الطائرات وهي تحتاج إلى نسبة وقود أقل، تتراوح من عشرين إلى ثلاثين في المئة.

وكانت الشركة قد افتتحت نفس الخط الجوي المباشر في العام 2004 ولكنها أعلنت عن إيقافه في العام 2013. ويعود السبب في ذلك إلى استخدام طائرات من نوع أقدم كانت تحتاج إلى كمية أكبر بكثير من الوقود ما أدى إلى ارتفاع أسعار الحجوزات بشكل كبير.