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نيكي هيلي تفجر مفاجأة: سأصوت لصالح ترامب في الانتخابات الرئاسية

هيلي والرئيس الأمريكي السابق ترامب
هيلي والرئيس الأمريكي السابق ترامب Copyright AP/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
Copyright AP/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت نيكي هيلي أنها ستصوت لصالح دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية على الرغم من تنافسهما سابقاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للنزال الرئاسي المقرر إقامته في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

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وخاضت هيلي سباق الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري ضد ترامب قبل أن يحسم الرئيس الأمريكي السابق النتيجة لتعلن هيلي رسمياً تعليق حملة ترشحها في مارس/ آذار الماضي.

وشهدت انتخابات الجمهوريين التمهيدية تنافساً وصل في بعض الأحيان إلى التراشق بالكلمات القوية بين هيلي وترامب، الذي أطلق عليها اسم "عقل الطير" للسخرية منها أمام مؤيديه بينما وصفته هيلي بأنه "غير مستقر ومضطرب".

وقالت هيلي، سفيرة ترامب والولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة، خلال فعالية في معهد هدسون في واشنطن: "سأصوت لصالح ترامب".

وأضافت: "إنني متمسكة بما قلته في خطاب تعليق حملتي. سيكون ترامب ذكياً إذا تواصل مع الملايين من الأشخاص الذين صوتوا لصالحي ومواصلة دعمي وألا يفترض أنهم سيكونون معه. وآمل بصدق أن يفعل ذلك".

وجاء التصريح الذي أدلت به هيلي في أول خطاب لها منذ انتهاء حملة ترشحها ليُظهر التوحيد الكامل للجمهوريين خلف ترشح ترامب بمن فيهم من قالوا سابقاً إنه يمثل تهديداً.

ولم تعلن هيلي مساندتها لترامب بشكل فوري عقب انتهاء حملة ترشحها.

وكانت هيلي قد اتهمت ترامب خلال الانتخابات التمهيدية بإحداث الفوضى وبما وصفته بتجاهله أهمية التحالفات الأمريكية الخارجية فضلاً عن تساؤلها عما إذا كان ترامب، البالغ من العمر 77 عاماً، في سن مناسبة ليصبح رئيساً مرة أخرى.

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