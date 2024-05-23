برلين: الشرطة الألمانية تفض اعتصاماً طلابياً في جامعة هومبولت ضد الحرب الإسرائيلية على غزة

بقلم: يورونيوز

قامت الشرطة الألمانية بإخراج الطلاب الذين اعتصموا في معهد العلوم الاجتماعية بجامعة هومبولت اليوم الخميس.

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وتجمّع حوالي 320 شخصًا من المنددين بالحرب الإسرائيلية على غزة بعد ظهر أمس الأربعاء في مظاهرة أمام المعهد، كما قام طلبة بالاعتصام داخل قاعات المعهد ووضعوا حواجز لمنع الشرطة من الدخول. كما ألقيت منشورات من النوافذ المفتوحة ووضعت لافتة في الطابق الثالث.

وحسب وسائل الإعلام الألمانية فقد أمهلت إدارة الجامعة الطلاب مهلة حتى السادسة من مساء الخميس. ونقل الإعلام أيضا أن هناك مفاوضات جارية بين الطلاب وإدارة الجامعة.

وحمل المعتصمون عدة مطالب أهمها وقف "الإبادة الجماعية في غزة"، وإنهاء تعاون الجامعة الأكاديمي مع إسرائيل.

وقالت صحيفة برلينر مورغنبوست المحلية إن الشرطة فرضت تقييدا مؤقتا على حرية الحركة في حق 130 شخصا في سياق إخلاء مبنى جامعة هومبولت في برلين. جاء ذلك حسب الصحيفة على لسان متحدث باسم الشرطة مساء الخميس. وقد تم التحقق من هوية المعتصمين، وذكرت الصحيفة أن حوالي 50 شخصًا كانوا لا يزالون في المبنى حتى وقت متأخر من مساء الخميس.

وقالت الشرطة إن مجموعتين من المتظاهرين غادرتا المبنى بشكل طوعي.