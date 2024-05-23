بقيمة 275 مليون دولار.. أنباء عن حزمة دعم عسكري أمريكي جديدة لأوكرانيا

بقلم: يورونيوز

قال مسؤولان أمريكيان إن من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار، الجمعة، في الوقت الذي تكافح فيه كييف لوقف تقدم القوات الروسية في منطقة خاركيف.

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وستكون هذه الدفعة الرابعة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ أن أقر الكونغرس مشروع قانون المساعدات الخارجية الذي طال انتظاره أواخر الشهر الماضي، وتأتي في الوقت الذي تعهدت فيه إدارة بايدن بمواصلة تدفق الأسلحة بانتظام وإيصالها إلى الخطوط الأمامية في أسرع وقت ممكن.

وتضم الحزمة أنظمة صاروخية مدفعية عالية الحركة، أو HIMARS، وذخائر، بالإضافة إلى قذائف مدفعية، شديدة الطلب، عيار 155 ملم و105 ملم، وفقًا للمسؤولين الأمريكيين.

وتشمل العناصر الإضافية في حزمة المساعدات أنظمة "Javelin" و"AT-4" المضادة للدبابات، وقال أحد المسؤولين إنه سيتم تزويد أوكرانيا بالألغام المضادة للدبابات والمركبات التكتيكية والأسلحة الصغيرة والذخائر لتلك الأسلحة.

وكشف المسؤولان الأمريكيان تفاصيل عن حزمة المساعدات قبل الإعلان العام، شريطة عدم الكشف عن هويتهما.

ويأتي ذلك بعد اجتماع شهري جرى يوم الإثنين، لنحو 50 من قادة الدفاع من أوروبا ودول أخرى يجتمعون بانتظام لتنسيق الحصول على المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وفي هذا الاجتماع الأخير، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن أوكرانيا كانت في "لحظة تحدٍ" بسبب الهجوم الروسي الجديد على خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، وتعهد بمواصلة تدفق الأسلحة "أسبوعًا بعد أسبوع".

وسعت روسيا إلى الاستفادة من النقص الأوكراني في القوى البشرية والأسلحة، بينما تنتظر الدولة التي مزقتها الحرب وصول المزيد من المساعدات الأمريكية، والتي تأخرت لعدة أشهر في الكونغرس.

وقد تم دفع القوات الأوكرانية إلى الخلف في بعض الأماكن، بينما قصفت روسيا شبكة الكهرباء والمناطق المدنية.

وفي الشهر الذي تلا توقيع الرئيس جو بايدن على حزمة المساعدات الخارجية البالغة 95 مليار دولار، والتي تضمنت حوالي 61 مليار دولار لأوكرانيا، أعلنت الولايات المتحدة وبدأت في إرسال نحو 1.7 مليار دولار من الأسلحة المسحوبة من مخزون البنتاغون.

كما أعلنت عن تمويل بقيمة 6 مليارات دولار من خلال مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا. ويساعد ذلك في تمويل عقود طويلة الأمد مع صناعة الدفاع، مما يعني أن وصول الأسلحة قد يستغرق عدة أشهر أو حتى سنوات.

ومن خلال هذه الحزمة الأخيرة، تكون الولايات المتحدة قد قدمت حتى الآن نحو 51 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في شباط/ فبراير 2022.