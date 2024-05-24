في عملية دقيقة ومعقدة: بدء أعمال الحفر في مترو أنفاق يمر تحت أشهر معالم روما الأثرية

بقلم: يورونيوز

بدأت المرحلة الأكثر تعقيدًا من مشروع مترو في روما يمر وسط المدينة وتحت الآثار الرومانية القديمة.

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وبدأت المرحلة الحاسمة بحفر جدار استنادي بعمق 85 مترا حول المحطة الرئيسية لخط المترو.

تبلغ كلفة المشروع حوالي 3 مليارات دولار حسب كبير المهندسين أندريا شيوتي الذي قال خلال جولة يوم الخميس في موقع البناء في ساحة فينيسيا، إن المشروع يعتبر واحدًا من أكثر المشروعات تعقيدًا من نوعه في العالم، ومن المرجح أن يكتمل بحلول عام 2034.

كان خط مترو الأنفاق "مترو سي"، قيد العمل منذ عقدين من الزمن، ولكن تم عُطل العمل به بسبب البيروقراطية وأمور تتعلق بالتمويل، والأهم من ذلك، أعمال الحفر حيث الآثار الموجودة تحت الأرض لحضارات الإمبراطورية الرومانية والعصور الوسطى والتي تكون في طريق خط المترو.

عند اكتماله، سيمتد خط مترو الأنفاق أسفل بعض مواقع التراث الثقافي الأكثر أهمية في العالم - الكولوسيوم وعمود تراجان وكنيسة ماكسينتيوس، وهو أكبر مبنى في ما يسمى بالمنتدى الروماني Forum Romanum - بالإضافة إلى بعض قصور عصر النهضة في روما والكنائس والفاتيكان.

ونتيجة لذلك، شاركت وزارة الثقافة الإيطالية في كل خطوة وستكون على أهبة الاستعداد بمجرد بدء الحفر بشكل جدي على أول 15 مترًا من محطة ساحة فينيسيا، حيث تقع آثار روما القديمة.

وقال شيوتي إنه خلال هذه المرحلة، سيقوم علماء الآثار بتوجيه عمليات التنقيب، وأخذ الأشياء للدراسة والترميم ووضعها في نهاية المطاف في متحف داخل المحطة نفسها عند افتتاحها.