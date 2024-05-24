Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

في عملية دقيقة ومعقدة: بدء أعمال الحفر في مترو أنفاق يمر تحت أشهر معالم روما الأثرية

موقع بناء في ساحة فينيسيا الرئيسية في روما
موقع بناء في ساحة فينيسيا الرئيسية في روما Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

بدأت المرحلة الأكثر تعقيدًا من مشروع مترو في روما يمر وسط المدينة وتحت الآثار الرومانية القديمة.

اعلان

وبدأت المرحلة الحاسمة بحفر جدار استنادي بعمق 85 مترا حول المحطة الرئيسية لخط المترو.

تبلغ كلفة المشروع حوالي 3 مليارات دولار حسب كبير المهندسين أندريا شيوتي الذي قال خلال جولة يوم الخميس في موقع البناء في ساحة فينيسيا، إن المشروع يعتبر واحدًا من أكثر المشروعات تعقيدًا من نوعه في العالم، ومن المرجح أن يكتمل بحلول عام 2034.

كان خط مترو الأنفاق "مترو سي"، قيد العمل منذ عقدين من الزمن، ولكن تم عُطل العمل به بسبب البيروقراطية وأمور تتعلق بالتمويل، والأهم من ذلك، أعمال الحفر حيث الآثار الموجودة تحت الأرض لحضارات الإمبراطورية الرومانية والعصور الوسطى والتي تكون في طريق خط المترو.

عند اكتماله، سيمتد خط مترو الأنفاق أسفل بعض مواقع التراث الثقافي الأكثر أهمية في العالم - الكولوسيوم وعمود تراجان وكنيسة ماكسينتيوس، وهو أكبر مبنى في ما يسمى بالمنتدى الروماني Forum Romanum - بالإضافة إلى بعض قصور عصر النهضة في روما والكنائس والفاتيكان.

ونتيجة لذلك، شاركت وزارة الثقافة الإيطالية في كل خطوة وستكون على أهبة الاستعداد بمجرد بدء الحفر بشكل جدي على أول 15 مترًا من محطة ساحة فينيسيا، حيث تقع آثار روما القديمة.

وقال شيوتي إنه خلال هذه المرحلة، سيقوم علماء الآثار بتوجيه عمليات التنقيب، وأخذ الأشياء للدراسة والترميم ووضعها في نهاية المطاف في متحف داخل المحطة نفسها عند افتتاحها.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

"أنا سيلين".. وثائقي تكشف فيه المغنية سيلين ديون عن تفاصيل المرض النادر الذي سلب صوتها

برلين: الشرطة الألمانية تفض اعتصاماً طلابياً في جامعة هومبولت ضد الحرب الإسرائيلية على غزة

بقيمة 275 مليون دولار.. أنباء عن حزمة دعم عسكري أمريكي جديدة لأوكرانيا

مترو - قطار الأنفاق إيطاليا روما آثار