Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

فيديو: محافظة خراسان تودع إبراهيم رئيسي قبل دفنه في مشهد مسقط رأسه

موكب نقل جثمان الرئيس الإيراني الراحل في بيرجند
موكب نقل جثمان الرئيس الإيراني الراحل في بيرجند Copyright AP Photo/IRINN
Copyright AP Photo/IRINN
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

خرج الآلاف من الإيرانيين اليوم الخميس إلى شوارع مدينة بيرجند في محافظة خراسان، لتشييع جثمان الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي قبل دفنه في ضريح الإمام الرضا في مدينة مشهد.

اعلان

وتوفي رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان وستة من كبار المسؤولين الإيرانيين إثر سقوط الطائرة المروحية التي كانت تقلهم في شمال شرق إيران يوم الأحد.

ومر الموكب الذي يحمل جثمان رئيسي بعدة مدن إيرانية بدءاً بمدينة قُم ومنها إلى العاصمة الإيرانية طهران أمس الأربعاء قبل دفنه اليوم في مسقط رأسه في مشهد.

ويعد ضريح الإمام الرضا الموقع الأكثر قداسة لدى المسلمين الشيعة في إيران.

ومن المقرر أن يدفن جثمان عبد اللهيان اليوم الخميس أيضاً في مرقد الشاه عبد العظيم الحسني في بلدة شهر الري جنوب طهران.

وطبقاً لوكالة أسوشيتد برس، انخفض عدد الإيرانيين الذين خرجوا لوداع جثمان رئيسي عبر المدن الإيرانية عن الحشود التي خرجت إبان مقتل القائد السابق بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في هجمة أمريكية بطائرة مسيّرة عام 2020.

وتضيف الوكالة الأمريكية بأن انخفاض الحضور الجماهيري قد يكون إشارة على انخفاض شعبية رئيسي الذي شهدت ولايته قمعاً شديداً لاحتجاجات المعارضين على وفاة الناشطة مهسا أميني خلال احتجازها بسبب عدم ارتداء الحجاب الإلزامي عام 2022.

وسيصبح رئيسي الرئيس الإيراني الأول في تاريخ الجمهورية الإسلامية والذي يُدفن في ضريح الإمام الرضا.

وكان رئيسي (63 عاماً) مرشحاً بقوة لخلافة المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي. 

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

بعد تلويح مصر بالانسحاب من جهود الوساطة بشأن غزة.. أي تنازلات ستقدمها إسرائيل لمواصلة التفاوض؟

شاهد: الصين تجري مناورات عسكرية حول تايوان وتطوّقها بسفن وطائرات حربية "عقاباً على أعمال انفصالية"

حرب غزة بيومها الـ230: حصار على جباليا ونتنياهو يوجّه بمواصلة المفاوضات لإعادة الأسرى

إيران إبراهيم رئيسي حادثة هليكوبتر جنازات