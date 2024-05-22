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فيديو: خامنئي وهنية يتقدمون الحضور في جنازة الرئيس الإيراني الراحل

صورة من جنازة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي
صورة من جنازة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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قاد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي اليوم الأربعاء مراسم جنازة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.

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وتوفي رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان ضمن عدد من المسؤولين الإيرانيين إثر تحطم المروحية التي كانت تقلهم في شمال شرق إيران يوم الأحد الماضي.

كذلك تصدر إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، والقائم بأعمال الرئيس الإيراني، محمد مخبر، قائمة الحضور في الجنازة.

وقال هنية في خطاب خلال الجنازة: "جئنا اليوم إلى طهران باسم شعبنا وغزة العزة لنقدم واجب العزاء".

وأضاف هنية بأن رئيسي أكد قبل وفاته أن "القضية الفلسطينية هي في صلب قضايا الأمة وأن المقاومة هي خيار إستراتيجي".

وقال هنية إن الرئيس الإيراني الراحل أكد خلال لقائه به في شهر رمضان أن "المقاومة في فلسطين هي الجبهة الأولى لمحور المقاومة".

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إيران حركة حماس إبراهيم رئيسي طهران إسماعيل هنية علي خامنئي