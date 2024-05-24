بقلم: يورونيوز

محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح

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أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية أو أي عمليات أخرى في مدينة رفح المكتظة في جنوب قطاع غزة.

ودعا رئيس المحكمة القاضي نواف سلام، الدولة العبرية إلى تقديم تقرير للمحكمة خلال شهر يتناول الخطوات التي ستتخذها.

وشددت المحكمة الدولية أنه على تل أبيب ضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.

ولفتت إلى ضرورة الحفاظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

وقبل النطق بالحكم لفت سلام إلى أن الإجراءات المؤقتة التي أقرّتها المحكمة في آذار/مارس لا تستجيب تماماً للتطورات الأخيرة، مؤكدا أن المحكمة تعتبر أن الهجوم العسكري في رفح تطور خطير يزيد من معاناة المدنيين.

وقال سلام إن نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري.

وتعليقا على قرار محكمة العدل، قال وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، إن "إسرائيل في حرب على وجودها، ومن يطلب منها وقف الحرب يطلب أن تكون غير موجودة".