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القاهرة تؤكد مقتل جندي مصري بنيران إسرائيلية على الشريط الحدودي في رفح

معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة
معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة Copyright Khalil Hamra/Copyright 2019 The AP. .
Copyright Khalil Hamra/Copyright 2019 The AP. .
بقلم:  يورونيوز
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أكدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل جندي مصري بعد تبادل لإطلاق النار بين الجنود الإسرائيليين وآخريين مصريين على الشريط الحدودي في رفح.

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وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت ان حادث إطلاق النار أدى إلى إصابة العديد من الجنود المصريين دون إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وفتح الجيش الإسرائيلي تحقيقًا في الحادث وقال إنه ينسق مع الجانب المصري بخصوصه.

من جانبها أكدت مصر "مقتل أحد العناصر المكلفة بالتأمين".

وأعلن المتحدث العسكري المصري إجراء القوات المصرية تحقيقا حول حادث إطلاق النار على الشريط الحدودي.

وتتصاعد حدة التوتر بين مصر وإسرائيل خاصة بعد سيطرة إسرائيل على أكثر من ثلثي محور فلادلفيا الحدودي ومعبر رفح. 

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ234 ونتج عنها حتى الآن مقتل 35984 شخصاً وإصابة 80643 منذ السابع من أكتوبر - تشرين الأول الماضي.

المصادر الإضافية • وسائل إعلام إسرائيلية

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