Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

الكشف عن النتائج الأولية للتحقيق في حادثة تحطم مروحية رئيسي.. لا آثار للرصاص وهكذا انفجرت

عناصر فريق الإنقاذ ينقلون جثة أحد ضحايا حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في فرزغان شمال غرب إيران. 2024/05/20
عناصر فريق الإنقاذ ينقلون جثة أحد ضحايا حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في فرزغان شمال غرب إيران. 2024/05/20 Copyright Azin Haghighi/AP
Copyright Azin Haghighi/AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

نشرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، نقلا عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية النتائج الأولية للتحقيق بشأن أسباب تحطم المروحية التي كان على متنها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والوفد المرافق له في منطقة ورزغان الجبلية يوم الأحد، عندما كانوا في طريقهم إلى محافظة أذربيجان الشرقية.

اعلان

خلصت لجنة التحقيق الإيرانية المكونة من خبراء إلى النتائج الأولية التالية:

 * ظلت المروحية في مسارها المحدد طوال الرحلة ولم تنحرف عن مسارها، ولم يكن هناك ما يثير الريبة في المحادثات بين المراقبة الأرضية وطاقم الطائرة.

* قبل دقيقة ونصف تقريبًا من الحادث، كان قائد المروحية المنكوبة قد اتصل بالمروحيتين الأخريين في موكب الرئيس.

* لم يتم العثور على أي آثار لطلقات رصاص أو أجسام مشابهة على حطام المروحية المنكوبة، وبعد اصطدامها بالجبل اشتعلت النيران في المروحية.

* استمرت عمليات البحث والإنقاذ حتى حلول الظلام ثم طوال الليل من يوم الإثنين، بسبب تعقيدات المنطقة والضباب وانخفاض درجة الحرارة.

وكان وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومحمد علي الهاشم ممثل المرشد الأعلى الإيراني في أذربيجان الشرقية، ضمن الوفد المرافق لرئيس البلاد على متن المروحية المنكوبة.

وقد ووري جثمان رئيسي الثرى أمس الخميس في مرقد الإمام الرضا في مسقط رأسه، من مدينة مشهد شمال شرق البلاد.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

انقسام أوروبي بشأن التضامن مع إيران بعد وفاة رئيسها ووزير خارجيتها في حادث تحطم طائرة

مقرب من خامنئي.. من هو محمد مخبر الرجل الذي سيقود إيران لفترة انتقالية بعد وفاة رئيسي؟

تعرف على "بيل 212".. المروحية الأمريكية التي تحطمت وأودت بحياة الرئيس الإيراني

إيران إبراهيم رئيسي حادثة هليكوبتر تحطم الطائرة الايرانية أذربيجان