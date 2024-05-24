الكشف عن النتائج الأولية للتحقيق في حادثة تحطم مروحية رئيسي.. لا آثار للرصاص وهكذا انفجرت

بقلم: يورونيوز

نشرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، نقلا عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية النتائج الأولية للتحقيق بشأن أسباب تحطم المروحية التي كان على متنها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والوفد المرافق له في منطقة ورزغان الجبلية يوم الأحد، عندما كانوا في طريقهم إلى محافظة أذربيجان الشرقية.

اعلان

خلصت لجنة التحقيق الإيرانية المكونة من خبراء إلى النتائج الأولية التالية:

* ظلت المروحية في مسارها المحدد طوال الرحلة ولم تنحرف عن مسارها، ولم يكن هناك ما يثير الريبة في المحادثات بين المراقبة الأرضية وطاقم الطائرة.

* قبل دقيقة ونصف تقريبًا من الحادث، كان قائد المروحية المنكوبة قد اتصل بالمروحيتين الأخريين في موكب الرئيس.

* لم يتم العثور على أي آثار لطلقات رصاص أو أجسام مشابهة على حطام المروحية المنكوبة، وبعد اصطدامها بالجبل اشتعلت النيران في المروحية.

* استمرت عمليات البحث والإنقاذ حتى حلول الظلام ثم طوال الليل من يوم الإثنين، بسبب تعقيدات المنطقة والضباب وانخفاض درجة الحرارة.

وكان وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومحمد علي الهاشم ممثل المرشد الأعلى الإيراني في أذربيجان الشرقية، ضمن الوفد المرافق لرئيس البلاد على متن المروحية المنكوبة.

وقد ووري جثمان رئيسي الثرى أمس الخميس في مرقد الإمام الرضا في مسقط رأسه، من مدينة مشهد شمال شرق البلاد.