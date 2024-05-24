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عاجل. كاليدونيا الجديدة: مقتل شخص برصاص الشرطة مع استمرار أعمال الشغب في الإقليم

سيارة شرطة تضررت خلال أعمال الشغب الأخيرة في كاليدونيا الجديدة، الخميس 23 مايو 2024.
سيارة شرطة تضررت خلال أعمال الشغب الأخيرة في كاليدونيا الجديدة، الخميس 23 مايو 2024. Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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المدعي العام في كاليدونيا الجديدة يقول إن ضابط شرطة أطلق النار وقتل شخصًا في الإقليم الذي يشهد أعمال شغب

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نُقل عن المدعي العام الفرنسي في كاليدونيا الجديدة، قوله إن ضابط شرطة قد تم احتجازه بعد إطلاق النار على رجل وقتله، وذلك بعد هجوم مجموعة من حوالي 15 شخصًا على الضابط وزملائه.

ويقول إيف دوباس بأنه يعتقد أن الضابط أطلق رصاصة واحدة أدت إلى مقتل رجل يبلغ من العمر 48 عامًا بعد ظهر يوم الجمعة.

وتعتبر هذه سابع حالة وفاة ناتجة عن إطلاق نار يتم الإبلاغ عنها في الإقليم الفرنسي منذ اندلاع الاضطرابات في 13 مايو بسبب إصلاحات سياسية مثيرة للجدل.

وتأتي هذه الحادثة بعد يوم واحد من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الإقليم في محاولة لتهدئة التوترات، حيث يسعى سكان الكاناك الأصليون منذ فترة طويلة إلى الاستقلال عن فرنسا.

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