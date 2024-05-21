بقلم: Euronews

ماكرون يتوجه إلى كاليدونيا الجديدة التي تشهد أعمال عنف (متحدثة باسم الحكومة)

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قالت بريسكا ثيفينوت، الناطقة باسم الحكومة الفرنسية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور كاليدونيا الجديدة مساء اليوم الثلاثاء.

وقُتل ما لا يقل عن ستة أشخاص وأصيب مئات آخرين منذ اندلاع أعمال العنف في كاليدونيا الجديدة اعتراضاً على فرض باريس تعديلات على قوائم الناخبين في الجزيرة.

كذلك ألقي القبض على أكثر من 270 من المتظاهرين وتم فرض حظر تجوال ليلي بالجزيرة.

اندلعت الاضطرابات في 13 مايو/أيار عندما ناقش المجلس التشريعي الفرنسي في باريس تعديل الدستور الفرنسي لإجراء تغييرات على قوائم الناخبين في كاليدونيا الجديدة. وافقت الجمعية الوطنية في باريس على مشروع قانون من شأنه، من بين تغييرات أخرى، أن يسمح للمقيمين الذين عاشوا في كاليدونيا الجديدة لمدة 10 سنوات بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات المقاطعات.

ويخشى المعارضون أن يفيد هذا الإجراء السياسيين الموالين لفرنسا في كاليدونيا الجديدة ويزيد من تهميش الكاناك الذين عانوا ذات يوم من سياسات الفصل العنصري الصارمة والتمييز على نطاق واسع.