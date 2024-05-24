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برشلونة يقيل تشافي هيرنانديز من تدريب الفريق

مدرب برشلونة المقال تشافي هيرنانديز
مدرب برشلونة المقال تشافي هيرنانديز Copyright Alessandro Garofalo/LaPresse
Copyright Alessandro Garofalo/LaPresse
بقلم:  يورونيوز
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أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم إقالة مديره الفني تشافي هيرنانديز من تدريب الفريق.

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وقال بيان للنادي إن رئيس النادي خوان لابورتا أبلغ هيرنانديز بعد عقد اجتماع أنه لن يدرب الفريق في الموسم القادم 2024-2025.

وجاء في بيان النادي: "يود نادي برشلونة أن يشكر تشافي على عمله كمدرب، والذي يضيف إلى مسيرة لا مثيل لها كلاعب وقائد للفريق، ويتمنى له كل التوفيق في العالم".

وسيقود تشافي هيرنانديز مباراته الأخيرة كمدرب للفريق يوم الأحد في إشبيلية.

ولم يعلن النادي عن خليفة تشافي هرنانديس.
 ويأتي رحيله بعد شهر من تراجع تشافي عن قرار سابق اتخذه في يناير هذا الصيف. في أبريل، قال تشافي إنه غير رأيه بعد أن أظهر له لاعبوه أنهم يؤمنون بإمكانيات الفريق وقاموا بتحسين أدائهم. . 

لكن حسب التسريبات فأن لابورتا كان مستاءً من تعليقات تشافي الأخيرة في مؤتمر صحفي بأن الوضع المالي السيئ لبرشلونة سيجعل من المستحيل تقريبًا التنافس ضد ريال مدريد والأندية الكبرى الأخرى في أوروبا. وقاد لاعب خط الوسط السابق برشلونة للفوز بلقب الدوري الإسباني العام الماضي لكن الفريق يتأخر بفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد المتوج بالفعل قبل الجولة الأخيرة.

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