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شاهد: بعد نجاته من الحريق المدمر.. الصليب الأصلي يعود ليزين كاتدرائية نوتردام في باريس

تركيب صليب بطول 12 مترًا فوق كاتدرائية نوتردام في باريس.
تركيب صليب بطول 12 مترًا فوق كاتدرائية نوتردام في باريس. Copyright AP
Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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أعيد تثبيت صليب كاتدرائية نوتردام باريس، العنصر الوحيد الذي قاوم نيران الحريق الذي دمر الكنيسة المشهورة عالميًا في عام 2019.

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وتم ترميم الصليب مؤخراً بواسطة عمال متخصصين في نورماندي، وهو العنصر الوحيد في سقف الكاتدرائية الذي قاوم النيران، ولا يزال الآن تحت السقالات.

 يبلع طول هذا العمل المهيب 12 مترًا ووزنه طن ونصف الطن، وتم رفعه قبل وضعه بدقة في الجزء العلوي من هيكل الكاتدرائية.

ويُعد هذا الحدث خطورة بارزة أخرى قبل إعادة فتح الكاتدرائية المتوقعة للجمهور في كانون الأول/ديسمبر.

وعملت حوالي 250 شركة ومئات من الحرفيين والمهندسين المعماريين والمهنيين في هذا المشروع الاستثنائي لتمكين إعادة افتتاح تحفة الفن القوطي. 

وتم تصميم الصليب الأصلي من قبل المهندس المعماري يوجين فيوليت لو دوك في القرن التاسع عشر.

وتشهد الكاتدرائية خمسة قداديس كل يوم، وسبعة قداديس في الآحاد، ويزورها نحو 13 مليون سائح كل عام. وهي مدرجة على لائحة التراث العالمي منذ العام 1991.

المصادر الإضافية • أ ب

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