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فيديو: حريق هائل ينشب في مجمع سكني في ميامي

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بقلم:  يورونيوز
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اندلع حريق هائل في مجمع سكني مكون من أربعة طوابق في مدينة ميامي، صباح الاثنين.

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ووصلت عناصر الإطفاء وضباط الشرطة إلى المبنى بعد تلقي مكالمات بشأن حريق حوالي الساعة 8:15 صباحًا.

وذكرت شبكة إن بي سي ميامي أن العديد من سكان المبنى هم من كبار السن الذين يعانون من مشاكل في الحركة ويحتاجون إلى الإنقاذ عبر شرفاتهم.

وقال مسؤول شرطة ميامي إن الحريق يعتبر "حادثا معزولا" ولا يوجد متهمين.

 

ويظهر الفيديو ألسنة اللهب تتصاعد من المبنى مع أعمدة كبيرة من الدخان بعد عدة ساعات من اندلاع الحريق.

 

المصادر الإضافية • أ ب

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