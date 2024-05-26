شاهد: مع اقتراب الاعصار "ريمال" .. إجلاء مئات آلاف الأشخاص في بنغلادش

بقلم: يورونيوز

تم إجلاء نحو 800 ألف شخص من المناطق المعرضة للخطر في بنغلادش، الأحد، في الوقت الذي تتوقع فيه البلاد والهند المجاورة، وصول إعصار شديد تشكل فوق خليج البنغال.

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ومن المتوقع أن يضرب الإعصار "ريمال" سواحل بنغلاديش والبنغال الغربية في الهند المجاورة، الأحد، مع توقع إدارة الأرصاد الجوية في بنغلاديش أمواجاً متلاطمة، ورياحاً تصل سرعتها إلى 130 كيلومتراً في الساعة.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إنه من المتوقع أن تصل سرعة الرياح القصوى إلى 120 كيلومتراً في الساعة، مع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 135 كيلومتراً في الساعة، تضرب جزيرة ساجار في ولاية البنغال الغربية ومنطقة كيبوبارا في بنغلاديش مساء الأحد.

صبي يقف على لافتة مكسورة بينما تتدفق المياه على شاطئ كواكاتا على ساحل خليج البنغال بسبب تقدم إعصار ريمال في باريسال، بنغلاديش، 26 مايو 2024. Abdul Goni/AP

وقال وزير الدولة لإدارة الكوارث والإغاثة في بنغلاديش، محب الرحمن، إنه تم نشر متطوعين لإجلاء الناس إلى 4000 ملجأ للأعاصير في جميع أنحاء المنطقة الساحلية للبلاد. كما أغلقت الحكومة جميع المدارس في المنطقة حتى إشعار آخر.

كما سيغلق مطار كولكاتا الهندي لمدة 21 ساعة اعتباراً من منتصف ليل الأحد. وأغلقت بنغلاديش المطار في مدينة تشاتوجرام بجنوب شرق البلاد، وألغت جميع الرحلات الداخلية من وإلى كوكس بازار.

أشخاص يحاولون انقاذ ثلاجة بينما تتدفق المياه إلى شاطئ كواكاتا على ساحل خليج البنغال بسبب تقدم إعصار ريمال في باريسال، بنغلاديش، 26 مايو 2024 Abdul Goni/AP.

وأوقفت السلطات البنغلاديشية التحميل والتفريغ في أكبر ميناء بحري رئيسي في البلاد في شيتاجونج وبدأت في نقل أكثر من اثنتي عشرة سفينة من الأرصفة إلى أعماق البحار كإجراء احترازي.

وهذا هو الإعصار الأول في خليج البنغال قبل موسم الرياح الموسمية هذا العام، والذي يستمر من تموز/يونيو لغاية أيلول/سبتمبر.

رجال ينقلون شباك الصيد بينما تتدفق المياه إلى شاطئ كواكاتا على ساحل خليج البنغال بسبب تقدم إعصار ريمال في باريسال، بنغلاديش، 26 مايو 2024 Abdul Goni/AP

ومن المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في معظم الأماكن على المناطق الساحلية في ولاية البنغال الغربية في الهند، وأن تغمر العاصفة التي يبلغ ارتفاعها حوالي متر واحد (3.1 قدم) المناطق المنخفضة في ولاية البنغال الغربية الساحلية وبنغلاديش.

وقال البيان إن مثل هذه العواصف يمكن أن تقتلع الأشجار وتتسبب في أضرار جسيمة للمنازل المصنوعة من القش وخطوط الكهرباء والاتصالات.

وغالبا ما تتعرض سواحل الهند للأعاصير، لكن أنماط المناخ المتغيرة جعلتها أكثر شدة، مما يجعل الاستعدادات لمواجهة الكوارث الطبيعية أكثر إلحاحاً.