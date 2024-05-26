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شاهد: النرويج تسلم وثيقة الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى رئيس الوزراء الفلسطيني

وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي يسلم وثيقة غتعراف بلاده بالدولة الفلسطينية إلى محمد مصطفى، بروكسل، 26 آيار 2024
وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي يسلم وثيقة غتعراف بلاده بالدولة الفلسطينية إلى محمد مصطفى، بروكسل، 26 آيار 2024 Copyright AP
Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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سلمت النرويج، الأحد، وثيقة لرئيس الوزراء الفلسطيني، في أحدث خطوة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تنص على أن الاعتراف سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل في 28 مايو/أيار الجاري.

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وسلم وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، الوثيقة، إلى محمد مصطفى رئيس الوزراء في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث يجمتع مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ومسؤولين أوروبيين آخرين رفيعي المستوى، الاثنين، لحشد الدعم للفلسطينيين.

وجاء تسليم الأوراق، الأحد، بعد يومين فقط من أمر المحكمة العليا للأمم المتحدة إسرائيل، بالوقف الفوري لهجومها العسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

والأربعاء الماضي، تعهدت أيرلندا وإسبانيا والنرويج بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهي خطوة تاريخية تأتي وسط المزيد من الإجراءات التي زادت من عزلة إسرائيل بعد أكثر من سبعة أشهر من حربها الطاحنة على غزة.

يذكر أن النرويج ليست جزءا من الاتحاد الأوروبي.

المصادر الإضافية • أ ب

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