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شاهد: إصابة ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص إثر هجوم بسكين في مدينة ليون الفرنسية

مهاجم يصيب 3 بسكين في مترو بمدينة ليون الفرنسية
مهاجم يصيب 3 بسكين في مترو بمدينة ليون الفرنسية Copyright AP
Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل بجروح في هجوم بسكين في مترو الأنفاق بمدينة ليون الفرنسية، الأحد، بحسب الشرطة.

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وقع الهجوم حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر،  في مترو ليون في محطة "Place Jean Jaurès"، على الخط B في الدائرة السابعة بالمدينة.

وتؤكد الشرطة اعتقال المهاجم. وقال ممثلو الادعاء إنه تم فتح تحقيق في "محاولة القتل".

والمشتبه به غير معروف من قبل شرطة، لكن سبق وأن تم نقله إلى المستشفى عدة مرات بسبب مشاكل نفسية، وفقًا لمحافظة منطقة أوفيرن-رون-ألب.

وقال المدعي العام في ليون، تييري دران، في بيان صحفي مقتضب، إنه تم فتح تحقيق في محاولة القتل العمد. وفي هذه المرحلة، “لا يوجد أي عنصر” يدعم الدافع الإرهابي، بحسب مصدر في الشرطة.

المصادر الإضافية • أ ب

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