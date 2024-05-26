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مباشر. حرب غزة| عشرات القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي في القطاع والقسام تعلن أسر جنود إسرائيليين

فلسطينيون ينتشلون ضحاياهم في مقوع مبنى دمرته غارة إسرائيلية بالكامل في جباليا. 2023/10/31
فلسطينيون ينتشلون ضحاياهم في مقوع مبنى دمرته غارة إسرائيلية بالكامل في جباليا. 2023/10/31 Copyright Abdul Qader Sabbah/AP.
Copyright Abdul Qader Sabbah/AP.
بقلم:  يورونيوز
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ارتفعت حصيلة عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة، إلى نحو 35903 قتيلا و80420 جريحا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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واصلت القوات الإسرائيلية قصفها في أنحاء غزة، حيث دمرت مربعات سكنية قرب رفح، كما قصت مناطق مختلفة من المدينة، واستهدفت شمال القطاع ووسطه، موقعة عشرات القتلى والجرحى، إذ قالت وزارة الصحة في غزة إن عدد الضحايا الذين نقلوا إلى المستشفيات بلغ 46 قتيلا و130 جريحا خلال الساعات ال24 الماضية. في الأثناء أعلنت الجناح المسلح لحركة حماس كتائب القسام اسر جنود إسرائيليين خلال كمين نصب لهم تم خلاله قتل عدد آخر في مخيم جباليا. إلى ذلك خرجت مظاهرات في تل أبيب تطالب بانتخابات مبكرة ورحيل نتنياهو وإبرام صفقة تبادل للأسرى.

أحداث اليوم السابق

وفي ما يلي آخر التطورات:

المصادر الإضافية • وكالات

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