بقلم: يورونيوز

ارتفعت حصيلة عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة، إلى نحو 35903 قتيلا و80420 جريحا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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واصلت القوات الإسرائيلية قصفها في أنحاء غزة، حيث دمرت مربعات سكنية قرب رفح، كما قصت مناطق مختلفة من المدينة، واستهدفت شمال القطاع ووسطه، موقعة عشرات القتلى والجرحى، إذ قالت وزارة الصحة في غزة إن عدد الضحايا الذين نقلوا إلى المستشفيات بلغ 46 قتيلا و130 جريحا خلال الساعات ال24 الماضية. في الأثناء أعلنت الجناح المسلح لحركة حماس كتائب القسام اسر جنود إسرائيليين خلال كمين نصب لهم تم خلاله قتل عدد آخر في مخيم جباليا. إلى ذلك خرجت مظاهرات في تل أبيب تطالب بانتخابات مبكرة ورحيل نتنياهو وإبرام صفقة تبادل للأسرى.

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