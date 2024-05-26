Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

خيام النازحين الفلسطينيين تمتد على طول شاطئ دير البلح في غزة

خيام النازحين الفلسطينيين في دير البلح. 2024/05/25
خيام النازحين الفلسطينيين في دير البلح. 2024/05/25 Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

امتدت المساكن المؤقتة المكتظة بالنازحين الفلسطينيين في منطقة دير البلح جنوب غزة إلى الشاطئ، حيث يبحث الناس عن أماكن آمنة للإيواء، هربا من القصف الإسرائيلي الدامي في أنحاء القطاع المختلفة. ففي الأسبوعين الماضيين، فرّ أكثر من مليون فلسطيني من رفح، مع توغّل القوات الإسرائيلية في عمق المدينة.

اعلان

تقول الأمم المتحدة إن الأشخاص الذين نزحوا بسبب القتال يفتقرون إلى المأوى والغذاء والماء، وغير ذلك من أساسيات البقاء على قيد الحياة. وتقول إسرائيل إنها بحاجة إلى اجتياح رفح، متذرعة بملاحقة مقاتلي حركة حماس وتدميرها وفق ما تزعم.

وقالت مصر يوم الجمعة إنها وافقت على إرسال شاحنات مساعدات إنسانية، تابعة للأمم المتحدة عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي، وهو نقطة الدخول الرئيسية لإسرائيل إلى جنوب غزة، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الشاحنات ستتمكن من الدخول لأن القتال لا يزال محتدماً في رفح.

وكانت محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل أمس الجمعة بإنهاء هجومها العسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفتح المعبر الحدودي القريب لإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى الفلسطينيين، كما قالت المحكمة العليا للأمم المتحدة إن على إسرائيل السماح للمحققين في جرائم الحرب بالوصول إلى غزة.

وقد أسفر القصف الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة عن مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في القطاع.، منذ تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي في غلاف غزة.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

"الجيش الوحيد في العالم الذي يوثق جرائمه".. جندي إسرائيلي يحرق نسخة من القرآن والجيش يفتح تحقيقاً

محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح

الاتحاد الأوروبي يدافع عن الاعتراف بدولة فلسطينية: ليس هدية لـ"حماس"

إسرائيل طوفان الأقصى حركة حماس غزة نزوح فلسطين