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مباشر. قصف غير مسبوق على غزة ومحكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح

دخان جراء القصف الإسرائيلي يتصاعد في سماء رفح جنوب قطاع غزة. 2024/05/07
دخان جراء القصف الإسرائيلي يتصاعد في سماء رفح جنوب قطاع غزة. 2024/05/07 Copyright Ramez Habboub/AP.
Copyright Ramez Habboub/AP.
بقلم:  يورونيوز
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ارتفعت حصيلة عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 35857 قتيلا و80293 جريحا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول وفق وزارة الصحة في غزة.

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كثفت القوات الإسرائيلية قصفها الجوي والمدفعي في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، حيث أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع قتل القوات الإسرائيلية لنحو 57 فلسطينيا خلال الساعات ال24 الماضية، ولم يستثن القصف الإسرائيلي مخيم جباليا شمال القطاع وخيام النازحين في خان يونس، ومدينة رفح التي شهدت غارات عنيفة غير مسبوقة، إثر إصدار محكمة العدل الدولية قرارا يأمر إسرائيل بإيقاف هجومها العسكري على رفح، كما يأمرها بفتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية، لإغاثة أهالي القطاع الذين يعيشون أوضاعا إنسانية كارثية، إن كان على مستوى الغذاء أو على المستوى الصحي والطبي. كذلك كثفت القوات الإسرائيلية اقتحاماتها في الضفة الغربية المحتلة واعتقلت فلسطينيين.

أحداث اليوم السابق

وفي ما يلي آخر التطورات:

المصادر الإضافية • وكالات

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