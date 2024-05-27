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عاجل. تقرير: إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مستويات تقترب من مستوى صنع الأسلحة

مفاعل محطة بوشهر للطاقة النووية، خارج مدينة بوشهر الجنوبية، إيران
مفاعل محطة بوشهر للطاقة النووية، خارج مدينة بوشهر الجنوبية، إيران Copyright Majid Asgaripour/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.
Copyright Majid Asgaripour/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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ذكر تقرير سري صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يوم الاثنين أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من درجة صنع الأسلحة.

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وقال التقرير إن إيران تمتلك الآن 142.1 كجم من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60٪ – بزيادة قدرها 20.6 كجم منذ التقرير الأخير في شباط/ فبراير.

فاليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60% لا يشكل سوى خطوة فنية قصيرة بعيداً عن مستويات صنع الأسلحة البالغة 90%.

ولصنع سلاح نووي يجب أن تصل نسبة نقاء اليورانيوم المخصب إلى 90 بالمائة.

ويبلغ إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب 6201.3 كيلوغرام، وهو ما يمثل زيادة قدرها 675.8 كيلوغرام، منذ التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي تقريرها الحالي، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضًا إن طهران لم تعيد النظر في قرار الوكالة الصادر في أيلول/ سبتمبر 2023 بمنع المفتشين النوويين الأكثر خبرة من مراقبة برنامجها النووي، لكنها أضافت أنها تتوقع من إيران "أن تفعل ذلك في سياق المشاورات الجارية بين الوكالة وإيران".

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضًا إن مقتل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية الإيراني في حادث تحطم طائرة هليكوبتر تسبب في توقف محادثات الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع طهران بشأن تحسين التعاون.

وجاء في تقرير الوكالة أن إيران اقترحت في رسالة بتاريخ 21 مايو/أيار أن تستمر المناقشات المتعلقة بالتعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران "في طهران "في موعد مناسب يتم الاتفاق عليه بشكل متبادل".

وتحافظ إيران على أن برنامجها النووي السلمي، لكن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذر من أن طهران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع "عدة" قنابل نووية إذا اختارت القيام بذلك.

المصادر الإضافية • أ ب

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