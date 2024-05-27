نتنياهو يقر بـ"خطأ مأساوي" ارتكب في رفح والعالم يدين إسرائيل

بقلم: يورونيوز

أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين بوقوع “خطأ مأساوي” بعد أن أشعلت غارة إسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة النار في مخيم يأوي النازحين الفلسطينيين، وفقا لمسؤولين محليين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 45 شخصاً.

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وشجبت العديد من الدول بمن فيها حلفة إسرائيل الحادث "الصادم" و"المرعب" الذي ألحق الأذى بالنازحين في مدينة رفح.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في وقت سابق إنه بدأ تحقيقا في مقتل مدنيين بعد استهداف أشخاص من حماس كما زعم.

وقال نتنياهو يوم الاثنين، في كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي: "على الرغم من جهودنا القصوى لعدم إيذاء المدنيين الأبرياء، فقد وقع الليلة الماضية خطأ مأساوي". وأضاف: "نحن نحقق في الحادث وسنتوصل إلى نتيجة لأن هذه هي سياستنا".

وقال البيت الأبيض إن الصور التي خلفها الهجوم الإسرائيلي على رفح الليلة الماضية "صادمة".

وأدان مسؤول السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأشد العبارات الضربة الإسرائيلية علاى مخيم رفح.

وقال بوريل إن على إسرائيل الانصياع لقرارات محكمة العدل الدولية.

وأكد بوريل على أن إسرائيل هي جزء من المحكمة وكل الأعضاء لديهم التزام ومجلس الأمن يجب أن يناقش تطبيق تنفيذ قراراتها.

كما عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن غضبه من الغارات الإسرائيلية لتي أدت إلى مقتل العشرات من النازحين في رفح.

ودعا ماكرون إلى وقف هذه العمليات وإلى "إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي والوقف الفوري لإطلاق النار".