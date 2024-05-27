Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

نتنياهو يقر بـ"خطأ مأساوي" ارتكب في رفح والعالم يدين إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو Copyright Ohad Zwigenberg/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
Copyright Ohad Zwigenberg/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين بوقوع “خطأ مأساوي” بعد أن أشعلت غارة إسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة النار في مخيم يأوي النازحين الفلسطينيين، وفقا لمسؤولين محليين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 45 شخصاً.

اعلان

وشجبت العديد من الدول بمن فيها حلفة إسرائيل الحادث "الصادم" و"المرعب" الذي ألحق الأذى بالنازحين في مدينة رفح.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في وقت سابق إنه بدأ تحقيقا في مقتل مدنيين بعد استهداف أشخاص من حماس كما زعم.

وقال نتنياهو يوم الاثنين، في كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي: "على الرغم من جهودنا القصوى لعدم إيذاء المدنيين الأبرياء، فقد وقع الليلة الماضية خطأ مأساوي". وأضاف: "نحن نحقق في الحادث وسنتوصل إلى نتيجة لأن هذه هي سياستنا".

وقال البيت الأبيض إن الصور التي خلفها الهجوم الإسرائيلي على رفح الليلة الماضية "صادمة".

وأدان مسؤول السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأشد العبارات الضربة الإسرائيلية علاى مخيم رفح.

وقال بوريل إن على إسرائيل الانصياع لقرارات محكمة العدل الدولية.

وأكد بوريل على أن إسرائيل هي جزء من المحكمة وكل الأعضاء لديهم التزام ومجلس الأمن يجب أن يناقش تطبيق تنفيذ قراراتها.

كما عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن غضبه من الغارات الإسرائيلية لتي أدت إلى مقتل العشرات من النازحين في رفح.

ودعا ماكرون إلى وقف هذه العمليات وإلى "إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي والوقف الفوري لإطلاق النار".

المصادر الإضافية • أ ب + متابعات

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: متظاهرون يغلقون الشوارع الرئيسية في يريفان مطالبين باستقالة الحكومة الأرمنية

لازاريني من بيروت: تصنيف الأونروا على أنها "منظمة إرهابية" تصعيد خطير وأمر غير مسبوق

تقرير: إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مستويات تقترب من مستوى صنع الأسلحة

إسرائيل غزة رفح - معبر رفح الكنيست بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني