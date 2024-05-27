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مشيعون يتعرفون على جثث أحبائهم الذين قتلوا في الغارة الإسرائيلية على مخيم رفح للاجئين

أقارب يتعرفون على جثث أحبائهم، ضحايا القصف الإسرائيلي
أقارب يتعرفون على جثث أحبائهم، ضحايا القصف الإسرائيلي Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  Adel Dellal
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أكدت المصادر الطبية في غزة أنّ الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت خيام النازحين في مدينة رفح يوم الأحد، قتلت ما لا يقل عن 35 شخصاً.

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الغارات الإسرائيلية تحصد المزيد من الأرواح في رفح جنوب قطاع غزة حيث أدى مشيعون، صباح الإثنين، صلاة الجنازة في على جثامين عشرات الضحايا الذين لقوا حتفهم في غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيام النازحين.

وتجمع أقارب ومشيعون آخرون في حي تل السلطان، قبل نقل الجثث لدفنها في مقبرة قريبة بحسب الفيديوهات التي نقلتها وكالة "أسوشيتد برس".

وبجانب الجثث المغطاة في مركز طبي، وقفت سيدة تبكي بحرقة على خسارتها، وتتضرع إلى الله بالدعاء بصوت عالٍ وتقول: "لم يبق لنا أصدقاء ولا أحباب ولا أهل ... يا الله، رحمتك وسعت كل شيء... يا الله، حسبي الله ونعم الوكيل... يا خير مستودع الأمور ماذا فعلنا لنستحق هذا نحن نصوم ونصلي ونعبدك يا الله، ارحمنا، نعبدك ونصلي ونصوم...".

وتسير السيدة بالقرب من الجثث وهي تردد: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمك الله رشا الحبيبة وألحقك بالشهداء والمؤمنين. اللهم إني أصلي لأجل أطفالنا، ومن أجل شبابنا. يكفي ما تحملناه، يكفي يا الله، لا نستطيع التعرف حتى على هويتة الأحبة، لا نستطيع التعرف عليهم".

وأكد العمال الفلسطينيون في المجال الصحي أنّ الغارات الجوية الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 35 شخصا يوم الأحد وأصابت خيام للنازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأشارت وزارة الصحة في قطاع غزة إلى أنّ النساء والأطفال يشكلون معظم القتلى وعشرات الجرحى.

وتأتي هذه الهجمات بعد يومين من الأمر، الذي اصدرته محكمة العدل الدولية إلى إسرائيل، بإنهاء هجومها العسكري في رفح، حيث لجأ أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، قبيل التوغل الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الشهر.

المصادر الإضافية • أ ب

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