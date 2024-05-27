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أكثر من 2000 شخص "دفنوا أحياء" إثر انهيار أرضي في بابوا غينيا الجديدة

البحث عن ناجين بعد انهيار أرضي في مرتفعات "إنغا" شمال جزيرة بابوا غينيا الجديدة
البحث عن ناجين بعد انهيار أرضي في مرتفعات "إنغا" شمال جزيرة بابوا غينيا الجديدة Copyright Kafuri Yaro/AP
Copyright Kafuri Yaro/AP
بقلم:  يورونيوز
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قالت حكومة بابوا غينيا الجديدة إن الإنهيار الأرضي الذي وقع يوم الجمعة، تسبب في دفن أكثر من 2000 شخص وطلبت رسميا المساعدة الدولية.

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ويُعد هذا الإحصاء الحكومي أكبر بنحو ثلاثة أضعاف من تقديرات الأمم المتحدة البالغة 670 ضحية.

وفي رسالة اطلعت عليها أسوشيتد برس إلى الأمم المتحدة بتاريخ الأحد، قال القائم بأعمال مدير المركز الوطني للكوارث في بابوا غينيا الجديدة، الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، إن الانهيار الأرضي "تسبب في دفن أكثر من 2000 شخص على قيد الحياة، وخلف دمارا كبيرا".

وتباينت تقديرات الخسائر البشرية منذ وقوع الكارثة، ولم يتضح بعد كيف توصل المسؤولون إلى عدد الأشخاص المتضررين.

وتستعد أستراليا اليوم الاثنين، لإرسال طائرات ومعدات أخرى للمساعدة في موقع الانهيار الأرضي المميت في بابوا غينيا الجديدة حيث أثارت الأمطار التي هطلت خلال الليل في المناطق الجبلية الداخلية مخاوف من أن أطنان الأنقاض التي دفنت مئات القرويين قد تصبح غير مستقرة بشكل خطير.

قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس إن مسؤوليه يتحدثون مع نظرائهم في بابوا غينيا الجديدة منذ يوم الجمعة، عندما انهار سفح جبل على قرية يامبالي في مقاطعة إنغا المعزولة شمال البلاد، وقد تم انتشال رفات ستة أشخاص فقط حتى الآن.

ويصل عمق الحطام الناجم عن الانهيار الأرضي، والذي يتضمن صخورا كبيرة وأشجارا وتربة منزلقة، إلى 8 أمتار في بعض المناطق.

ولا يوجد سوى طريق سريع واحد يؤدي إلى مقاطعة إنغا، وقالت منظمة "كير أستراليا" إن الحطام سقط على مساحات كبيرة من الطريق، ما يصعب من الوصول إلى موقع الإنقاذ.

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