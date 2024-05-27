شاهد: أعاصير قاتلة في 3 ولايات أمريكية تسوي منازل بالأرض وتخلف 15 قتيلاً

بقلم: يورونيوز

اجتاحت عواصف قوية أجزاء من وسط الولايات المتحدة، وتسببت في مصرع 15 شخصاً، وإصابة آخرين، كما خلّفت أضراراً مادية، في حين حذر خبراء الأرصاد الجوية من طقس أشد سوءاً بولايات أخرى في الساعات المقبلة.

اعلان

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية فقد ضربت العواصف الشديدة ولايات تكساس وأوكلاهوما وأركنسو، ودمّرت عشرات المنازل، بالإضافة إلى محطة وقود تابعة لشركة "شل"، وانقطع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان في جميع أنحاء المنطقة.

وقال راي سابينجتون، قائد شرطة منطقة كوك في ولاية تكساس لوسائل إعلام محلية، إن "إعصاراً شديداً اجتاح منطقة ريفية بالقرب من حدود أوكلاهوما بشمال الولاية، السبت، مما أدى إلى مصرع 5 أشخاص على الأقل، بينهم أطفال".

وقد ألحقت العواصف أسوأ أضرارها في منطقة تمتد من شمال دالاس إلى الركن الشمالي الغربي من أركنساس، حيث تضررت للمنازل والشركات في المنطقة، فيما وردت بلاغات بوقوع الكثير من الإصابات. ومشّط أفراد الطوارئ، الأحد، مناطق الحطام بحثاً عن مفقودين.

وقال مسؤولون إنه تم الإبلاغ عن سبع وفيات في مقاطعة كوك بولاية تكساس بالقرب من حدود أوكلاهوما، حيث اجتاح إعصار ليلة السبت منطقة ريفية بالقرب من حديقة منزلية متنقلة.

كما أسفرت العواصف عن مقتل شخصين وتدمير منازل في أوكلاهوما، حيث كان من بين المصابين ضيوف في حفل زفاف أُقيم في الهواء الطلق.

وبعد إحداث أضرار بالغة بأنحاء الولايات الوسطى، تحركت العواصف اليوم شرقاً، ومن المتوقع أن تندمج مع مجموعة أكبر من العواصف الرعدية، مما ينذر بأجواء أكثر قسوة في مساحات شاسعة من ولايات أوهايو وكنتاكي وميزوري وتنيسي.