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عاجل. وسائل إعلام أسترالية: مقتل أكثر من 100 شخص في انهيار أرضي في بابوا غينيا الجديدة

وسائل إعلام أسترالية: مقتل أكثر من 100 شخص في انهيار أرضي في بابوا غينيا الجديدة
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بقلم:  يورونيوز
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أفادت هيئة الإذاعة الأسترالية بأن أكثر من 100 شخص لقوا مصرعهم اليوم الجمعة، في انهيار أرضي في منطقة نائية من بابوا غينيا الجديدة.

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وأفادت التقارير أن الانهيار الأرضي ضرب قرية كاوكالام في مقاطعة إنجا، على بعد حوالي 600 كيلومتر (370 ميلاً) شمال غرب العاصمة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ بورت موريسبي، في حوالي الساعة الثالثة صباحًا بالتوقيت المحلي، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية.

ويقول السكان إن التقديرات الحالية لعدد القتلى تتجاوز 100 قتيل، على الرغم من أن السلطات لم تؤكد هذا الرقم. في حان قال سكان محليون إن عدد القتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي السكان وهم ينتشلون الجثث المدفونة؟

لم ترد حكومة بابوا غينيا الجديدة والشرطة على الفور على طلبات التعليق اليوم الجمعة.

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