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شاهد: سباق "دحرجة الجبن".. تقليد سنوي خطير يجتذب الآلاف في بريطانيا

مسابقة دحرجة الجبن في بريطانيا
مسابقة دحرجة الجبن في بريطانيا Copyright Joe Giddens/AP
Copyright Joe Giddens/AP
بقلم:  يورونيوز
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تبدو فكرة مهرجان "دحرجة الجبن" جنونية حيث تقام على تلة زلقة ويركض المتنافسون وراء عجلة سريعة ضخمة مصنوعة من جبن غلوستر قد يصل وزنها إلى 3 كيلوغرامات.

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 " مسابقة كرة الجبن المتدحرجة" في إنجلترا، حدث سنوي يقام في عطلة الربيع على تلة هيل كوبر بالقرب من غلوستر في مدينة كوتسولدر، وهو حدث تقليدي شعبي كان يشارك فيه مواطنون من قرية محلية تدعى بروكورث"، أما الآن فقد أصبح حدثاً عالمياً يشارك فيه السياح كذك.

وتكون المسابقة عبارة عن كرة من جبن " غلوستر"، تتم دحرجتها من أعالي التلة، فيبدأ المتنافسون بالركض من أعلى التلة لأسفلها أملاً في القبض عليها، ويصل وزنها إلى 3 كيلوغرامات أحياناً.

وأول شخص يحصل على الجبنة ويصل لأسفل التلة يكون الفائز بالجبنة الكروية، ولكن المسابقة ليست سهلة كما يظن الجميع فسرعة المتنافسين أثناء الركض قد تصل لأكثر من 112 كيلومتر في الساعة، ما يعني أن المتنافس قد يتدحرج مراراً وتكراراً ويتعثر ويصاب بكدمات وجروح.

وكانت التلة هذا العام زلقة وموحلة بشكل خاص بعد هطول الأمطار الأخيرة.

عادت فعاليات دحرجة الجبن إلى مدينة غلوستر البريطانية، حيث اجتمع المرشحون في كوبرز هيل لمطاردة أسطوانات جبن تزن حوالي 3.6 كغ حتى أسفل تلة

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