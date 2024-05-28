علقت انعقادها وعاقبته.. نائب فرنسي يرفع علم فلسطين خلال جلسة الجمعية الوطنية الفرنسية

بقلم: يورونيوز

علقت جلسة في الجمعية الوطنية الفرنسية، الثلاثاء بعد أن رفع سيباستيان ديلوغو، النائب عن حزب فرنسا الأبية علما فلسطينيا بعد تساؤل طرحته الحكومة حول الوضع في قطاع غزة. كما وجهت عقوبة تجاه النائب بتوقيفه عن العمل لمدة 15 يوما وخصم شهرين من راتبه وفقا للإذاعة الفرنسية الرسمية.

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وقالت يائيل برون بيفيه، رئيسة الجمعية أن سلوك النائب غير مقبول.

وقال سيباستيان ديلوغو بعد تعليق الجلسة للإذاعة الفرنسية: "لا يهمني على الإطلاق العقوبة التي ستمنحني إياها الجمعية الوطنية".

ويدعم حزب "فرنسا الأبية" واليسار الفرنسي بشكل عام القضية الفلسطينية منذ فترة، كما يستخدم مصطلح "الإبادة" كوصف للحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم أمس إسرائيل إلى وقف الحرب في غزة. وعبر عن غضبه من الغارة الإسرائيلية التي استهدفت خيم النازحين وأودت بحياة 45 فلسطينيًا.

وقال ماكرون عبر منصة إكس يوم أمس الاثنين "يجب وقف هذه العمليات.. ولا توجد مناطق آمنة في رفح للمدنيين الفلسطينيين".

كما تظاهر الآلاف في باريس احتجاجًا على الغارة الإسرائيلية ذاتها.

وارتفعت حدة تصريحات المسؤوليين الأوروبين المنددة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية خاصة في رفح، والتي تؤدي إلى مقتل عدد كبير من المدنيين.