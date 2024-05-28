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موجة حر قاسية تضرب باكستان.. درجات الحرارة تتجاوز 50 درجة مئوية

مجموعة من الشباب الباكستانيين يقفزون في الماء بينما يسبحون هم وآخرون في قناة لِتهدئة أنفسهم من حرارة الطقس في لاهور، باكستان، يوم الأحد 26 مايو 2024.
مجموعة من الشباب الباكستانيين يقفزون في الماء بينما يسبحون هم وآخرون في قناة لِتهدئة أنفسهم من حرارة الطقس في لاهور، باكستان، يوم الأحد 26 مايو 2024. Copyright K.M. Chaudary/Copyright 2024 The AP
Copyright K.M. Chaudary/Copyright 2024 The AP
بقلم:  يورونيوز
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اجتاحت موجة حر قاسية أجزاء من باكستان، حيث وصلت درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت) في بعض المناطق يوم الاثنين، بما في ذلك منطقة سوكور الجنوبية.

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ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة قبل أن هطول الأمطار الموسمية، بحسب إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية.

وسجلت البلاد عشرات الإصابات بضربات الشمس وحالات الجفاف. ويعمل الأطباء على معالجة المصابين الذين وصلوا إلى المستشفيات.

وفي مدينة سوكور، الواقعة في إقليم السند، أقيمت مخيمات إغاثة يديرها متطوعون لتوفير المياه المثلجة للناس تحسبا من ارتفاع عدد المصابين بضربات الشمس. 

وتأتي هذه المبادرة في ظلّ اتهامات من قبل المواطنين للحكومة بالتقاعس عن تقديم المساعدة اللازمة لمواجهة موجة الحر.

وقد لجأ الناس أيضًا إلى مياه نهر السند الشهير لإنقاذ أنفسهم من قسوة الحرارة.

ويضطرّ جافيد أحمد وأصدقاؤه إلى اللجوء إلى مياه نهر السند يوميا للسباحة والاستحمام، وذلك للهروب من درجات الحرارة المرتفعة.

وحثت السلطات الناس على البقاء في منازلهم وشرب السوائل وتجنب السفر غير الضروري لتقليل خطر التعرض لضربة الشمس.

إلا أن العمال يقولون إنهم بحاجة إلى الخروج إلى أعمالهم لإطعام أسرهم.

وحذّر المسؤولون من أنّ موجة الحر الحالية تعدّ أحد تداعيات تغير المناخ، وهي أحدث كارثة مرتبطة بالمناخ تُضرب البلاد في السنوات الأخيرة.

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