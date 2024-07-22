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شاهد: بعد موجة الحر القاسية.. سلوفينيا تتعرض لعواصف وأمطار غزيرة

عواصف وأمطار تضرب سلوفينيا
عواصف وأمطار تضرب سلوفينيا Copyright  AP/File
Copyright  AP/File
بقلم:  يورونيوز
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تحولت موجة الحر الشديدة التي شهدتها سلوفينيا مؤخراً إلى عواصف وأمطار غزيرة ومفاجئة منذ ليلة الجمعة، اذ تم الإبلاغ عن أكثر من 230 حادثة، معظمها في المناطق الشمالية.

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يوم السبت، تم إجلاء الناس من ثلاثة منازل في قرية كوكرا الشمالية بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في انهيار أرضي.

كما جرفت السيول جسرًا في القرية بعد أن أصبحت بعض الطرق المحلية غير سالكة.

واضطر رجال الإطفاء إلى المساعدة في نقل مجموعة من الكشافة البلجيكيين إلى فندق بعد أن جرفت العاصفة مخيمهم الواقع على ضفاف النهر، وفقًا لإذاعة سلوفينيا.

وفي وادي لوجار في الشمال، أدى انهيار أرضي إلى إغلاق طريق يؤدي إلى شلال رينكا، بينما احتاج اثنان من المتنزهين إلى المساعدة في نزول الجبال التي تحيط بوادي لوجار.

وقال خبير الأرصاد الجوية في وكالة البيئة يوري سيديلنيك لوكالة الأنباء السلوفينية إن "أغزر هطول للأمطار سُجل في منطقة سلسلة جبال كارافانكي، في وسط البلاد، وكذلك في منطقة بوسافيي".

في أغسطس 2023، عانت سلوفينيا من أسوأ كارثة وطنية على الإطلاق عندما تسبب هطول الأمطار في حدوث فيضانات مفاجئة غير مسبوقة.

وقد تأثرت 183 بلدية من أصل 212 بلدية في سلوفينيا.

تعمل السلطات على وضع خطة كبيرة لمواجهة الفيضانات المفاجئة التي غالباً ما ترتبط بتغير المناخ.

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