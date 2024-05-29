نزوح بعد نزوح.. عائلات فلسطينية تفكك خيامها في رفح للانتقال إلى ضواحي خان يونس

بقلم: يورونيوز

بعد أن لجأوا إلى أقصى القطاع هربا من الموت والدمار، لم يعد أمام الفلسطينيين النازحين، سوى تفكيك خيامهم والرحيل مجدداً بحثاً عن مكان أقل خطرا

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لم يعد أمام العائلات الفلسطينية النازحة من مخيم رفح في غزة، سوى تفكيك ملاجئها المؤقتة والانتقال إلى ضواحي مدينة خان يونس. فعلى الرغم من ابلاغهم بأن منطقة رفح التي استقروا فيها "منطقة آمنة"، لكنهم لا يزالون يتعرضون لقصف إسرائيلي ليلي، مما دفع إلى ضرورة الإخلاء.

خيام اللاجئين في رفح، غزة Hatem Ali/ AP

وقصفت غارة جوية إسرائيلية، الثلاثاء، منطقة المواصي بالقرب من رفح، والتي تم تصنيفها على أنها "منطقة آمنة"، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 21 شخصاً. ويأتي ذلك في أعقاب هجوم سابق على مخيم للنازحين في رفح، الأحد، أدى إلى مقتل 45 فلسطينياً على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال.