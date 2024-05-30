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حزن كبير وفظائع مهولة ودمار لا يوصف طمس مخيم جباليا.. مشاهد بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي

مخيم جباليا. 2024/05/30
مخيم جباليا. 2024/05/30 Copyright يوروفجين
Copyright يوروفجين
بقلم:  يورونيوز
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بلغ عدد القتلى الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 36,224 قتيلًا و81,777 جريحًا.

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نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“ لقطات لقطات مصورة يوم الخميس 30 أيار/مايو، تظهرفلسطينيين يمشون بين أنقاض المباني المدمرة، قبل أن يستعيدوا ما تبقى لهم من ممتلكات من تحت ركام بيوتهم، التي دمرها القصف الإسرائيلي في مخيم جباليا في شمال قطاع غزة.

وفي أقصى الجنوب، واصلت إسرائيل غاراتها الدامية على النازحين في رفح، متحديةً أمر محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم.

ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، فقد قُتل ما لا يقل عن 45 شخصًا وأصيب عشرات آخرون، في هجوم القوات الإسرائيلية على مخيم للنازحين الفلسطينيين في رفح يوم الأحد، وكان العديد من القتلى من النساء والأطفال وكبار السن.

المصادر الإضافية • يوروفيجن

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