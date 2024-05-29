"اقضوا عليهم".. ضجة تثيرها نيكي هيلي برسالة كتبتها على قذائف مدفعية لقصف غزة

بقلم: يورونيوز

زارت المرشحة الجمهورية السابقة للرئاسة الأمريكية نيكي هايلي يوم الثلاثاء، مواقع عسكرية في إسرائيل بالقرب من الحدود الشمالية مع لبنان، حيث وقعت باسمها على قذيفة مدفعية تحت رسالة كتبت عليها "اقضوا عليهم. أمريكا تحب إسرائيل دائماً" وأرفقتها بصورة قلب.

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ونظم زيارة هايلي، عضو الكنيست والسفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة داني دانون، الذي نشر الصورة على موقع إكس قائلاً: "هذا ما كتبته صديقتي، السفيرة السابقة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي اليوم على قذيفة خلال زيارة إلى موقع مدفعية على الحدود الشمالية".

وفي منشورها الخاص، قالت هايلي إن القذيفة التي وقّعت عليها كانت موجهة إلى حماس.

لكن الصورة أثارت غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي ووصفتها بعض الجماعات اليسارية الإسرائيلية بأنها "مقرفة" و"شيطانة"، خاصة وأن هذه الزيارة قد جاءت بعد غارات دامية شنتها إسرائيل على مخيم للنازحين الفلسطينيين في رفح نهاية الأسبوع، ما أسفر عن مقتل حوالي 45 شخصًا، وأثار صدمة واستنكاراً دوليين ومطالبات لإسرائيل بالامتثال لقرار محكمة العدل الدولية ووقف إطلاق النار.

والتُقطت صورة هايلي خلال زيارتها إلى شمالي إسرائيل لإبداء تضامنها مع تل أبيب في الحرب على قطاع غزة وأيضاً على جنوب لبنان، وذلك بعد زيارتها، الاثنين، مستوطنات بمحاذاة غزة، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وكانت هايلي سفيرة لبلادها لدى الأمم المتحدة خلال عهد دونالد ترامب، وهي اعتُبرت من الصقور في إدارته وتزامنت ولايتها مع تمثيل دانون لبلاده في المنظمة الأممية.